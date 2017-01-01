Двое петербуржцев продали наивной пенсионерке спортпит под видом "плазмы крови"

Двух мошенников отдадут под суд за обман пожилой женщины, сообщают в. Мужчинам вменяют ч. 2. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину).Инцидент, обернувшийся судебным разбирательством, произошел в июне этого года. Тогда злоумышленники позвонили пенсионерке. Представившись сотрудниками высшего военного медицинского учреждения, они убедили бабушку, что ее мужу перед госпитализацией нужно пропить курс «кардиологической плазмы».Пенсионерка согласилась на покупку препарата стоимостью якобы в 30 тыс. рублей. Однако вместо «плазмы крови» ей продали спортивное питание стоимостью всего в 400 рублей.В настоящий момент материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.