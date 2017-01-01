Несколько десятков мигрантов задержали во время рейда на стройке в Шушарах

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Обсуждение темы:

«Несколько десятков мигрантов задержали во время рейда на стройке в Шушарах»

Тоскливый Дятел Терпило 03.10 16:30 [ + -5 – ]

Подобные облавы подрывают доверие и уважение мигрантов и не способствуют их интеграции в городской социум. Мы неустанно выступаем за предоставление жилья мигрантам. обеспечения их и членов семей официальной работой и предоставлением всех благ.

НЕСТОР 03.10 17:44 [ + 7 – ]

дятел,кто это мы? Мигрантам,не жильё надо предоставлять,а гнать поганой метлой. Заботиться надо о своих гражданах.

Зубастик 03.10 20:24 [ + 2 – ]

Вова так не думает...