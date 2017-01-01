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«Петербург 4 октября перейдет на постоянное отопление»

Тоскливый Дятел Терпило 03.10 16:35 [ + -2 – ]

По нормативам еще преждевременно. Просто губернатор заботится о простых людях, понимая их нужды и желания. Поэтому и не считается с затратами на топливо.