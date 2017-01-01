В Петербурге чиновники впервые за 11 лет отказали в согласовании акции памяти Анны Политковской
15:41, 3 октября
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Общество
Обсуждение темы:
«В Петербурге чиновники впервые за 11 лет отказали в согласовании акции памяти Анны Политковской»
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petrowich 03.10 16:06 [ + 2 – ]
теперь каждый день на каждой площади по молодёжному мероприяютию, фестивалю вареня или патриотическому празднику
теперь каждый день на каждой площади по молодёжному мероприяютию, фестивалю вареня или патриотическому празднику
началось безудержное веселье
Тоскливый Дятел Терпило 03.10 16:34 [ + -2 – ]
На мой взгляд, акцию памяти логично провести на кладбище, принести венки, цветы и прочие присущие данному событию атрибуты. А действительно, будущее за молодежью, которой и нужно отдавать приоритет в выборе места и даты проведения своих собраний.
Hиф-Hиф 03.10 20:44 [ + 0 – ]
Не ну они не догоняют совсем. Какие могут быть траурные мероприятия в День Рождения Президента РФ и Верховного Главнокомандующего, да еще в юбилей? Веселиться и ликовать!
Всего комментариев - 4
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