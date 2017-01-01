В Петербурге чиновники впервые за 11 лет отказали в согласовании акции памяти Анны Политковской

По словам представителей власти, в этот день на Троицкой площади пройдет молодежное мероприятие.

Обсуждение темы:

«В Петербурге чиновники впервые за 11 лет отказали в согласовании акции памяти Анны Политковской»

petrowich 03.10 16:06 [ + 2 – ]

теперь каждый день на каждой площади по молодёжному мероприяютию, фестивалю вареня или патриотическому празднику



началось безудержное веселье

Тоскливый Дятел Терпило 03.10 16:34 [ + -2 – ]

На мой взгляд, акцию памяти логично провести на кладбище, принести венки, цветы и прочие присущие данному событию атрибуты. А действительно, будущее за молодежью, которой и нужно отдавать приоритет в выборе места и даты проведения своих собраний.

Hиф-Hиф 03.10 20:44 [ + 0 – ]

Не ну они не догоняют совсем. Какие могут быть траурные мероприятия в День Рождения Президента РФ и Верховного Главнокомандующего, да еще в юбилей? Веселиться и ликовать!