Пресс-секретаря Полтавченко Андрея Кибитова повысили до заместителя главы администрации губернатора Петербурга

Пресс-секретарь губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко, начальник управления информации Смольного Андрей Кибитов с 1 октября повышен до заместителя руководителя администрации губернатора Петербурга, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на самого Кибитова.



Ранее эту должность занимал руководитель входящего в состав администрации комитета по взаимодействию с районными и муниципальными властями Игорь Князев, однако летом этого года его ведомство было переименовано в комитет по территориальной политике и реформировано в самостоятельное.



После назначения Андрей Кибитов сохранил свои текущие должности и по-прежнему возглавляет совет директоров городского телеканала «Санкт-Петербург», куда он был назначен месяц назад.



СПРАВКА: Андрей Кибитов работает в Смольном начальником управления информации более 13 лет. Он служил и при Валентине Матвиенко, но тогда у губернатора был личный пресс-секретарь. Таковым стал Андрей Кибитов после прихода в Смольный Георгия Полтавченко.



