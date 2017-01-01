На областной трассе автоледи на Mitsubishi вылетела на встречку и врезалась в KIA - четыре человека в больнице

Авария произошла на 39-м километре автодороги Зверево – Малиновка. Авария произошла на 39-м километре автодороги Зверево – Малиновка.



Как сообщает « Медиа Группа «Наш Город» со ссылкой на ОГИБДД района, 30 сентября около 10:40 на 39-м километре автодороги Зверево – Малиновка 49-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем KIA Sportage.



В результате аварии травмы получили водители и пассажиры обеих машин. По факту ДТП проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В минувшие выходные в Выборгском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок, в результате которого различные травмы получили четыре человека. Все они были госпитализированы в больницу.Как сообщает «со ссылкой на ОГИБДД района, 30 сентября около 10:40 на 39-м километре автодороги Зверево – Малиновка 49-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем KIA Sportage.В результате аварии травмы получили водители и пассажиры обеих машин. По факту ДТП проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что в массовом ДТП с пожаром на КАД пострадали пожилые супруги.





