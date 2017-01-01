На областной трассе автоледи на Mitsubishi вылетела на встречку и врезалась в KIA - четыре человека в больнице
16:34, 3 октября
Тэги: дтп, авто, травмы, пострадавшие, ленобласть
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