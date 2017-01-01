Обсуждение темы:

«В колонии в Форносово умер ВИЧ-инфицированный 45-летний мужчина»

Лечить надо было лучше.

во новость! да хрен с ним.

Galina Belova 03.10 13:56 [ + 0 – ]

Когда родственники сожгут Ваше тело в спешке, мы скажет - да и хрен с ней ))