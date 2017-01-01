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По факту изнасилования 16-летней студентки в гаражах в Отрадном возбуждено уголовное дело

12:19
Тэги: нападения, изнасилование, ленобласть, следствие, дети
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Тэги: нападения, изнасилование, ленобласть, следствие, дети
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Общество
Обсуждение темы:
«По факту изнасилования 16-летней студентки в гаражах в Отрадном возбуждено уголовное дело»
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Тоскливый Дятел Терпило 03.10 13:08 [ + 0 ]

Главная примета, принадлежность к племени пигмеев.

Всего комментариев - 1

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