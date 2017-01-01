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В Выборге будут судить мужчину, который за несколько месяцев совершил два убийства

19:50, 3 октября
Тэги: убийство, алкоголь, ссора, документы, ленобласть, смерть, выборг, следствие, суд
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Тэги: убийство, алкоголь, ссора, документы, ленобласть, смерть, выборг, следствие, суд
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