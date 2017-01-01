В Ленобласти арестован 43-летний педофил, который надругался над 8-летней девочкой в Елизаветино

Нападение было совершено средь бела дня.

Нападение было совершено средь бела дня.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 30 сентября около 15.00 неподалеку от одного из домов на Парковой улице в поселке Елизаветино. Великовозрастный извращенец, используя беспомощное состояние малолетней девочки, удерживая ее рот, нанес не менее 4 ударов рукой по голове, после чего



По факту в отношении педофила было возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".



"Гатчинским городским судом Ленинградской области в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в ведомстве.

Суд Гатчинского района Ленинградской области арестовал 43-летнего мужчину, который подозревается в сексуальном насилии над 8-летней девочкой.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 30 сентября около 15.00 неподалеку от одного из домов на Парковой улице в поселке Елизаветино. Великовозрастный извращенец, используя беспомощное состояние малолетней девочки, удерживая ее рот, нанес не менее 4 ударов рукой по голове, после чего совершил в отношении 8-летней девочки насильственные действия сексуального характера. По факту в отношении педофила было возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"."Гатчинским городским судом Ленинградской области в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в ведомстве.







Обсуждение темы: «В Ленобласти арестован 43-летний педофил, который надругался над 8-летней девочкой в Елизаветино» НЕСТОР 03.10 19:22 [ + 2 – ]

Его не под стражу надо,а танком переехать.

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