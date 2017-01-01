Владелец "КИА" меньше чем за сутки самостоятельно нашел свой угнанный автомобиль

Машина пропала в Невском районе, а была найдена в Мурино.

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Обсуждение темы:

«Владелец "КИА" меньше чем за сутки самостоятельно нашел свой угнанный автомобиль»

Vignat 03.10 20:36 [ + 1 – ]

Сам не найдешь, никто не найдет!

онегин 03.10 20:36 [ + 2 – ]

Скорее всего откупился

