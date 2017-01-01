В Ленобласти подросток по наущению старшего товарища около года обворовывал дома и автомобили

Общий ущерб составил порядка 200 тысяч рублей.

Общий ущерб составил порядка 200 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, как удалось выяснить стражам порядка, 4 июля с территории базы отдыха в деревне Смерди злоумышленники похитили велосипеды «Стелс» и «Форвард». Сумма похищенного составила 14,5 тысяч рублей.



В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали 21-летнего мужчину и 14-летнего подростка, которых полностью изобличили в совершении указанного преступления. Совершеннолетний ранее уже был судим и нигде не работает, а подросток учится в средней школе в Луге.



В процессе следствия полицейские выяснили, что злоумышленники виновны как минимум еще в пяти кражах имущества из домов граждан, двух кражах аккумуляторов из автомобилей и краже скутера «Винг». Все преступления были совершены на территории Лужского района в период с 2016 года по июнь 2017 года. Общая сумма похищенного составила около двухсот тысяч рублей.



"В результате дальнейшего проведения комплекса оперативно-разыскных и следственных мероприятий полицейские установили, что кражи совершены одним из задержанных путем вовлечения в совершение преступлений несовершеннолетнего", - отметили в ведомстве.



По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража), статье 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). Один из подозреваемых заключен под стражу, подросток отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.



Напомним, В Лужском районе Ленинградской области сотрудники полиции изобличили ранее задержанных за кражу велосипедов молодого человека и подростка в серии аналогичных преступлений.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, как удалось выяснить стражам порядка, 4 июля с территории базы отдыха в деревне Смерди злоумышленники похитили велосипеды «Стелс» и «Форвард». Сумма похищенного составила 14,5 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали 21-летнего мужчину и 14-летнего подростка, которых полностью изобличили в совершении указанного преступления. Совершеннолетний ранее уже был судим и нигде не работает, а подросток учится в средней школе в Луге.В процессе следствия полицейские выяснили, что злоумышленники виновны как минимум еще в пяти кражах имущества из домов граждан, двух кражах аккумуляторов из автомобилей и краже скутера «Винг». Все преступления были совершены на территории Лужского района в период с 2016 года по июнь 2017 года. Общая сумма похищенного составила около двухсот тысяч рублей."В результате дальнейшего проведения комплекса оперативно-разыскных и следственных мероприятий полицейские установили, что кражи совершены одним из задержанных путем вовлечения в совершение преступлений несовершеннолетнего", - отметили в ведомстве.По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража), статье 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). Один из подозреваемых заключен под стражу, подросток отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.Напомним, в начале сентября в Выборге сотрудники полиции задержали трех молодых людей, которые подозреваются в серии краж велосипедов из парадных домов и угоне автомобиля летом этого года.





