Полиция Петербурга, Ленобласти, Москвы и Крыма нашла двух мошенниц, которые украли около 50 млн рублей

Дамы получили деньги на покупку товаров и забрали их себе.

Дамы получили деньги на покупку товаров и забрали их себе.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, по версии следствия, в 2016 году две злоумышленницы, действуя путем обмана, заключили договор поставки товара на 48,8 млн рублей, перевели денежные средства на другой счет и благополучно присвоили их себе. В результате компания осталась без товара и без денег.



Оперативно-разыскные мероприятия полиции Петербурга, Ленобласти, Москвы и Симферополя привели к поимке преступниц. По факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.



"В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Оперативники угрозыска петербургского Главка совместно с московскими и симферопольскими полицейскими задержали подозреваемых в мошенничестве почти на 49 миллионов рублей.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, по версии следствия, в 2016 году две злоумышленницы, действуя путем обмана, заключили договор поставки товара на 48,8 млн рублей, перевели денежные средства на другой счет и благополучно присвоили их себе. В результате компания осталась без товара и без денег.Оперативно-разыскные мероприятия полиции Петербурга, Ленобласти, Москвы и Симферополя привели к поимке преступниц. По факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде."В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что полиция три года искала мошенника, укравшего у петербуржцев 26,5 млн рублей, а когда нашла, отпустила под подписку о невыезде.







Обсуждение темы: «Полиция Петербурга, Ленобласти, Москвы и Крыма нашла двух мошенниц, которые украли около 50 млн рублей» арнольд питерский 03.10 13:21 [ + 0 – ]



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