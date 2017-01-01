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«Панихиду по жертвам теракта в метро отслужат сегодня в Петербурге»

чем паникадилом и канделябром работать, власть лучше бы мигрантов фильтровала. И завоз их ограничивала. Вспомянуть - дело нехитрое. 300 водки - и поучаствовал во всенародной скорби. Тем паче, что от шаманских плясок длинногривых толку точно никакого нет. Бабки на ветер.