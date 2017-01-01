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«В Купчино цыганка "увела" сбережения у ученой дамы под предлогом "снятия порчи"»

арнольд питерский 03.10 10:58 [ + 1 – ]

Шаль ее как еж колюча,

А сама она вонюча.

В разноцветной юбке ходит,

Деньги у людей уводит.



Гнилозуба и усата,

Что за зверь такой, ребята?

Верно! Это же цыганка!

Чернож.пая засранка.

