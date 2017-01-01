Обсуждение темы:

«У молодежного клуба в Невском районе изнасиловали и избили пенсионерку»

Надо было ходить в центр для тех, кому за 60.

невский район - ещё та чёрная дыра, но чтобы такое? черномазых надо кастрировать прямо на границе. добровольно. иначе разрешения на въезд не давать. другого решения нет.