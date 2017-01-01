Мужчина с проволокой на шее сгорел в запертом вагончике в гаражах в Полюстрово

Ведется проверка.

Ведется проверка.



Труп обнаружили в Уманском переулке, 2, где располагается гаражный кооператив, передает АН «Оперативное прикрытие». Около 13:00 сторож во время осмотра территории обнаружил, что горит переделанная из вагончика смотровая будка. Постройка долгое время стояла заброшенной.



После тушения огня внутри нашли обгоревший труп неизвестного мужчины со стальной проволокой на шее. На вид погибшему около 60 лет. Отмечается, что вагончик был заперт на навесной замок снаружи.



Ведется расследование.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Красногвардейском районе следователи выясняют причины смерти мужчины, тело которого нашли накануне.Труп обнаружили в Уманском переулке, 2, где располагается гаражный кооператив, передает АН «Оперативное прикрытие». Около 13:00 сторож во время осмотра территории обнаружил, что горит переделанная из вагончика смотровая будка. Постройка долгое время стояла заброшенной.После тушения огня внутри нашли обгоревший труп неизвестного мужчины со стальной проволокой на шее. На вид погибшему около 60 лет. Отмечается, что вагончик был заперт на навесной замок снаружи.Ведется расследование.Напомним, ранее мы писали о том, что рабочий нашел на кладбище в Мурино тело женщины в розовых джинсах и со следами крови.





