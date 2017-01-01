Мужчина с проволокой на шее сгорел в запертом вагончике в гаражах в Полюстрово
09:10
Тэги: тело, смерть, гаражи, полюстрово, красногвардейский район
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