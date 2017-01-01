В Петербурге полицейский, скрывший двойное гражданство и превысивший полномочия, проведет два года в колонии строгого режима

Мужчина работал в органах до октября прошлого года.

Мужчина работал в органах до октября прошлого года.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, по версии следствия, Сергей Кулаков, являясь гражданином РФ, 30 апреля 2006 года выехал в другое государство, где получил его гражданство и соответствующие документы.



Вернувшись в 2010 году на постоянное жительство в Россию, Кулаков был принят на службу в органы внутренних дел РФ, умышленно скрыв наличие гражданства другого государства. До 5 октября 2016 года он проходил службу в различных подразделениях ГУ МВД России по Петербургу и области.



В сентябре 2013 года Кулаков, не имея достаточных и законных оснований для проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении предпринимателя, склонил двух своих знакомых местных жительниц к участию в проведении мероприятий, которых ввел в заблуждение относительно законности своих действий. При этом Кулаков документы об их участии в оперативно-разыскных мероприятиях не зарегистрировал.



В дальнейшем, получая с марта по декабрь 2014 года собранные ими документы, свидетельствующие о противозаконной деятельности предпринимателя, он умышленно скрывал от указанных лиц противозаконность их деятельности.



В результате превышения Кулаковым своих должностных полномочий в декабре 2014 года одна из его знакомых была привлечена к уголовной ответственности в рамках уголовного дела в отношении указанного предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве.



По факту в отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по статьям "неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства и иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве", а также "превышение должностных полномочий".



Приговором суда Кулакову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 10 тыс. рублей.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Петербурге суд вынес приговор бывшему полицейскому, который скрыл, что имеет два гражданства. Кроме того, экс-стражу порядка вменяли превышение должностных полномочий. Ближайшие два года мужчина проведет в колонии строгого режима.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, по версии следствия, Сергей Кулаков, являясь гражданином РФ, 30 апреля 2006 года выехал в другое государство, где получил его гражданство и соответствующие документы.Вернувшись в 2010 году на постоянное жительство в Россию, Кулаков был принят на службу в органы внутренних дел РФ, умышленно скрыв наличие гражданства другого государства. До 5 октября 2016 года он проходил службу в различных подразделениях ГУ МВД России по Петербургу и области.В сентябре 2013 года Кулаков, не имея достаточных и законных оснований для проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении предпринимателя, склонил двух своих знакомых местных жительниц к участию в проведении мероприятий, которых ввел в заблуждение относительно законности своих действий. При этом Кулаков документы об их участии в оперативно-разыскных мероприятиях не зарегистрировал.В дальнейшем, получая с марта по декабрь 2014 года собранные ими документы, свидетельствующие о противозаконной деятельности предпринимателя, он умышленно скрывал от указанных лиц противозаконность их деятельности.В результате превышения Кулаковым своих должностных полномочий в декабре 2014 года одна из его знакомых была привлечена к уголовной ответственности в рамках уголовного дела в отношении указанного предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве.По факту в отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по статьям "неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства и иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве", а также "превышение должностных полномочий".Приговором суда Кулакову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 10 тыс. рублей.Напомним, ранее мы писали о том, что экс-полицейский в Петербурге спаивал пенсионера, вымогая у него квартиру.





