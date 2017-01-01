Обсуждение темы:

«В кафе на Суворовском сотрудник кафе, вступившись за девушку, получил удар ножом в руку»

ну понятно же кто у нас с ножами шастает!! обезьяны черножопые!!

Явар Тиррей 02.10 20:49 [ + 0 – ]

Молодец!



Только надо было (благо дело в кафе - там этого добра пруд пруди ...) самому-то чего в руку схватить ...



... Обезьянки-то у нас зело пугливые ...

Как видють, что силы и шансы уравнялись, так и дрищуть в свои шаровары ... Что вонь аж за километр ...

