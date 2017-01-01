Коротышка с канцелярским ножом дважды надругался над 16-летней студенткой в Ленобласти

После изнасилования злоумышленник проводил девушку до ближайшей станции и уехал на электричке.

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Обсуждение темы:

«Коротышка с канцелярским ножом дважды надругался над 16-летней студенткой в Ленобласти»

Тоскливый Дятел Терпило 02.10 14:13 [ + 2 – ]

Наверное, он из породы пигмеев.

Неzнайка. 02.10 14:42 [ + 10 – ]

Дятел, долго мозги напрягал, что бы это написать? Если есть конечно, что напрягать...

НЕСТОР 02.10 18:37 [ + 3 – ]

Наверное,он из породы жителей Средней Азии.