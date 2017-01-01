В центре Петербурга отлавливали водителей маршруток без российских прав

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«В центре Петербурга отлавливали водителей маршруток без российских прав»

монк-аль-ахри 02.10 13:45 [ + -2 – ]

правоохренительные органы привычно скажут: обычный спор хозяйствующих субъектов.

Тоскливый Дятел Терпило 02.10 14:16 [ + -4 – ]

Мы не устаем повторять, что мигрантов нужно обеспечить всеми необходимыми условиями для комфортного проживания и надлежащего трудоустройства со стороны работодателей, однако нас как будто не слышат. Создается впечатление, что хотят создать транспортный коллапс.

dexter 02.10 18:09 [ + 4 – ]

Если бы Гайцы реально хотели разобраться с "водителями" из бывших республик, то город быстро бы это ощутил..

НЕСТОР 02.10 18:39 [ + 5 – ]

Их не только в центре надо отлавливать,но и на окраинах.

НЕСТОР 02.10 18:42 [ + 4 – ]

Мы не устаём повторять,что мигрантов нужно гнать с маршруток-они нарушают ПДД и калечат население.

Hеzнайка. 02.10 19:33 [ + 3 – ]

Одного-двух поймали а шуму на всю газету