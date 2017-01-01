«В центре Петербурга отлавливали водителей маршруток без российских прав»

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Общество
правоохренительные органы привычно скажут: обычный спор хозяйствующих субъектов.
Мы не устаем повторять, что мигрантов нужно обеспечить всеми необходимыми условиями для комфортного проживания и надлежащего трудоустройства со стороны работодателей, однако нас как будто не слышат. Создается впечатление, что хотят создать транспортный коллапс.
Если бы Гайцы реально хотели разобраться с "водителями" из бывших республик, то город быстро бы это ощутил..
Мы не устаём повторять,что мигрантов нужно гнать с маршруток-они нарушают ПДД и калечат население.
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18:03, 26 сентября
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