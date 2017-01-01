«В Петербурге задержали коуча и более сотни участников его тренинга через три года после самоубийства клиентки»

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Общество
Эксперта знаю лично. Его жену тоже. Забавно жизнь ложиться. Судя по реакциям адептов, а я таки тоже экспертом быть могу, ребятишки на взводе. Беда в том, что потом приходит опустошение. Знаю я эту методику. Мы мэнов заряжаете, и они бегают как Энерчдрайзеры. А потом всё! Ноль! Полная пустота. У всех нас есть некий запас энергии. Большинство тратит её разумно, порциями. Такой тренинг подхлёстывает выброс энергии, но это жизнь за счёт будущего, жизнь взаймы. А потом наступает отрезвление. И многие сваливаются в депрессию. Самоубийство после такого тренинга очень даже возможно.
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