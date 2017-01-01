Петербургские автомобилисты с утра встали в многокилометровых пробках (фото)

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«Петербургские автомобилисты с утра встали в многокилометровых пробках (фото)»

sbor 02.10 13:19 [ + 1 – ]

Ещё и аварии дело усугубили, кому то как обычно надо было больше всех на работу или в холодильнике у него что стыло.

Матва-Полтос 02.10 13:29 [ + 5 – ]

Зато эта усатая сука и его прихлебатели едут без остановок..

монк-аль-ахри 02.10 14:02 [ + 3 – ]

опять какого-то пидора властного привезли? или очередную православнутую хрень куда-то тащили?

Тоскливый Дятел Терпило 02.10 14:54 [ + 0 – ]

Я не понимаю, от чего происходят пробки. Есть кольцевая, ЗСД, полно развязок, скоростной режим 80 км/ч....