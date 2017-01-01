На областной трассе 70-летний пенсионер в темноте пытался перебежать дорогу и угодил под колеса "Мерседеса"

Мужчина скончался на месте.

Мужчина скончался на месте.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла вечером 1 октября на 7-ом километре дороге Пустошка – Вырица. На неосвещенном участке в темноте в 25 метрах от зебры дорогу пытался перебежать 70-летний мужчина. Светоотражателей на пенсионере не было.



В результате пожилой мужчина угодил под колеса Mercedes, за рулем которого находился 29-летний водитель. От полученных травм дедушка скончался до прибытия врачей скорой помощи. По факту аварии проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне вечером в Гатчинском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки и пешехода. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте происшествия.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла вечером 1 октября на 7-ом километре дороге Пустошка – Вырица. На неосвещенном участке в темноте в 25 метрах от зебры дорогу пытался перебежать 70-летний мужчина. Светоотражателей на пенсионере не было.В результате пожилой мужчина угодил под колеса Mercedes, за рулем которого находился 29-летний водитель. От полученных травм дедушка скончался до прибытия врачей скорой помощи. По факту аварии проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что в Киришах автобус задавил стоявшую на остановке бабушку.







Обсуждение темы: «На областной трассе 70-летний пенсионер в темноте пытался перебежать дорогу и угодил под колеса "Мерседеса"» Hеzнайка. 02.10 19:30 [ + -1 – ]

жаль Захара...хоть и мУтак был

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