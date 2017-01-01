На областной трассе 70-летний пенсионер в темноте пытался перебежать дорогу и угодил под колеса "Мерседеса"
17:44
Тэги: дтп, авто, пешеходы, смерть, Гатчинский район, ленобласть
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«На областной трассе 70-летний пенсионер в темноте пытался перебежать дорогу и угодил под колеса "Мерседеса"»
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