В Ленобласти мужчина умер после визита врачей, которые не нашли в его травме ничего серьезного

Потерпевший ударился по собственной неосторожности головой о тумбочку.

Потерпевший ударился по собственной неосторожности головой о тумбочку.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, вечером 29 сентября 47-летний мужчина, находясь дома в квартие на улице Карла Маркса в поселке Оредеж, по собственной неосторожности упал в коридоре и ударился головой о тумбочку. Самостоятельно перебинтовав голову, за медицинской помощью он не обращался.



Однако утром 1 октября, почувствовав себя плохо, пострадавший вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи осмотрели мужчину и констатировали отсутствие травмы головного мозга. Спустя несколько часов мужчина скончался.



По факту начата проверка, в ходе которой изъята медицинская документация, отражающая выезд бригады скорой медицинской помощи, а также будет дана оценка действиям работников прибывшей бригады. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследования тела.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В минувшие выходные в Лужском районе Ленинградской области мужчина ударился головой о тумбочку и вызвал через какое-то время скорую. Медики оценили его травмы как неопасные для жизни и здоровья, однако через несколько часов пострадавший скончался.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, вечером 29 сентября 47-летний мужчина, находясь дома в квартие на улице Карла Маркса в поселке Оредеж, по собственной неосторожности упал в коридоре и ударился головой о тумбочку. Самостоятельно перебинтовав голову, за медицинской помощью он не обращался.Однако утром 1 октября, почувствовав себя плохо, пострадавший вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи осмотрели мужчину и констатировали отсутствие травмы головного мозга. Спустя несколько часов мужчина скончался.По факту начата проверка, в ходе которой изъята медицинская документация, отражающая выезд бригады скорой медицинской помощи, а также будет дана оценка действиям работников прибывшей бригады. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследования тела.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге будут судить трех врачей, которые из-за халатного отношения к пациенту погубили его во время операции.







Обсуждение темы: «В Ленобласти мужчина умер после визита врачей, которые не нашли в его травме ничего серьезного» Aleksandr Sirotin 02.10 20:56 [ + 1 – ]

коновалы ..........

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