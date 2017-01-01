Сегодня
2 октября, понедельник
Обновлено  
Погода
+8°, влажность 84%
Завтра +8°, переменная облачность
Валюта
$ 58.02
€ 68.45
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

В Елизаветино 43-летний развратник надругался над 8-летней девочкой

11:48
Тэги: дети, педофилы, изнасилование, задержания, ленобласть, Гатчинский район, следствие
2
Комментировать
Система Orphus
Тэги: дети, педофилы, изнасилование, задержания, ленобласть, Гатчинский район, следствие
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • В Петербурге полицейский, скрывший двойное гражданство и превысивший полномочия, проведет два года в колонии строгого режима
  • В Гатчине нашли тело 60-летнего мужчины с кровоподтеками на лице
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • В Гатчине в ванной нашли разложившееся тело 68-летнего пенсионера
  • В Ленобласти мужчина умер после визита врачей, которые не нашли в его травме ничего серьезного
  • На областной трассе 70-летний пенсионер в темноте пытался перебежать дорогу и угодил под колеса "Мерседеса"
  • В Рождествено разбился юный мотодельтапланерист, собравший самостоятельно летательный агрегат
  • Водителя самосвала вырезали после "грузового" ДТП на Кубинской (фото)
  • Банду из девяти драгдилеров ликвидировали в Петербурге (фото)
  • В кафе на Суворовском сотрудник кафе, вступившись за девушку, получил удар ножом в руку
  • Дорожные работы закроют одну из полос на юго-западе КАД
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество
Обсуждение темы:
«В Елизаветино 43-летний развратник надругался над 8-летней девочкой»
Новые в начале | Новые в конце
Тоскливый Дятел Терпило 02.10 14:52 [ + -3 ]

Что ему теперь за это будет?

НЕСТОР 02.10 18:46 [ + 1 ]

дятел ему орден дадут .

Всего комментариев - 2

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
26 сентября
31-летнего петербуржца задержали за секс со школьницей на карьере в Колпино
2 октября
Коротышка с канцелярским ножом дважды надругался над 16-летней студенткой в Ленобласти
27 сентября
В Ленобласти педофил, который надругался над 11 детьми, получил 18 лет колонии строгого режима
26 сентября
Мигрант пытался изнасиловать 85-летнюю бабушку в Ленобласти
20 сентября
В Ленобласти малолетки вместе с 44-летним мужчиной до смерти избили своего собутыльника
20 сентября
В Ленобласти задержали вуайериста, который установил видеорегистратор в кабинку для переодевания на пляже
20 сентября
В центре Петербурга трое выходцев с Кавказа надругались над девятиклассницей
«Эрмитаж. Виртуальное погружение во времени и пространстве» с Константином Хабенским

18:03, 26 сентября

Еще 327 city


Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
16:40 Банду из девяти драгдилеров ликвидировали в Петербурге (фото) (0/+0)
13:40 В центре Петербурга отлавливали водителей маршруток без российских прав (7/+7)
12:40 В Петербурге задержали коуча и более сотни участников его тренинга через три года после самоубийства клиентки (1/+1)
12:39 Петербургские автомобилисты с утра встали в многокилометровых пробках (фото) (5/+5)
10:49 На Гражданке водитель пырнул ножом пешехода за сделанное замечание (3/+3)
09:58 Очевидцы: девушку спасли после "заплыва" по каналу Грибоедова (фото) (3/+3)
Ваше мнение
Что ждете от нового учебного года?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
Дятел, долго мозги напрягал, что бы это написать? Если есть конечно, что напрягать... в «Коротышка с канцелярским ножом дважды надругался над 16-летней студенткой в Ленобласти»
Рылом черный? Тогда все ясно... Ничего нового, шакалы трусливые... в «В кафе на Суворовском сотрудник кафе, вступившись за девушку, получил удар ножом в руку»
Их не только в центре надо отлавливать,но и на окраинах. в «В центре Петербурга отлавливали водителей маршруток без российских прав»
что же это за боец, коль ему вломили по полной? его только кастрировать осталось. в «Во время конфликта на Московском проспекте одному из участников прострелили мошонку»
Зато эта усатая сука и его прихлебатели едут без остановок.. в «Петербургские автомобилисты с утра встали в многокилометровых пробках (фото)»
Рейтинг.beta комментаторов
1
25 Неzнайка. 
2
14 НЕСТОР 
3
10 Матва-Полтос 
4
8 монк-аль-ахри 
5
6 dexter 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-12 Тоскливый Дятел Терпило 
2
-1 Hеzнайка. 
3
0 Явар Тиррей 
4
1 Роман Лисаковский 
5
1 Ирина Конева 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (3/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп
Георгий Полтавченко попал в список губернаторов, которым может грозить отставка
Георгий Полтавченко попал в список губернаторов, которым может грозить отставка
Десять дней без дождей: Петербургская погода осенью поставила летний рекорд
Десять дней без дождей: Петербургская погода осенью поставила летний рекорд
Смольный: Мы Навальному ничего не предлагали и не собираемся
Смольный: Мы Навальному ничего не предлагали и не собираемся
Более 1300 участников и 25 компаний были на выставке Blockchain Life 2017
Более 1300 участников и 25 компаний были на выставке Blockchain Life 2017
"Зенит" уверенно обыграл "Реал Сосьедад" в Лиге Европы: 3-1 (видео)
"Зенит" уверенно обыграл "Реал Сосьедад" в Лиге Европы: 3-1 (видео)
Очевидцы: на КАД за рулем легковушки ехал ребенок со скоростью 140 км/ч, периодически виляя из стороны в сторону (фото)
Очевидцы: на КАД за рулем легковушки ехал ребенок со скоростью 140 км/ч, периодически виляя из стороны в сторону (фото)
Смольный оценил себестоимость поездки в метро в 51 рубль
Смольный оценил себестоимость поездки в метро в 51 рубль
В Ленобласти предъявили обвинение мигранту, у которого в багажнике машины нашли труп женщины (видео)
В Ленобласти предъявили обвинение мигранту, у которого в багажнике машины нашли труп женщины (видео)
В Петербурге учительница одной из школ написала слово "дурак" на лбу второклассника
В Петербурге учительница одной из школ написала слово "дурак" на лбу второклассника
Тучков мост полностью перекроют для проезда на неделю
Тучков мост полностью перекроют для проезда на неделю
Для жителей Китая, застрявших в России из-за проблем авиакомпании "ВИМ-Авиа", продлили безвизовый режим
Для жителей Китая, застрявших в России из-за проблем авиакомпании "ВИМ-Авиа", продлили безвизовый режим
Полтонны "санкционки" уничтожили таможенники под Петербургом (фото)
Полтонны "санкционки" уничтожили таможенники под Петербургом (фото)
В Петербурге возбудили уголовное дело по факту смерти 10-летней девочки с ВИЧ
В Петербурге возбудили уголовное дело по факту смерти 10-летней девочки с ВИЧ
Старт отопительного сезона в Петербурге отложили на начало октября
Старт отопительного сезона в Петербурге отложили на начало октября
Бесплатный Wi-Fi заработал на синей ветке метро Петербурга
Бесплатный Wi-Fi заработал на синей ветке метро Петербурга
Кронштадт "наградят" новым шоссе за пробки на День ВМФ
Кронштадт "наградят" новым шоссе за пробки на День ВМФ
Петербургскому автопрому обещают рост на 25% до конца года
Петербургскому автопрому обещают рост на 25% до конца года
Тысячу человек эвакуировали при пожаре в школе в Петергофе (фото)
Тысячу человек эвакуировали при пожаре в школе в Петергофе (фото)
В Петербурге могут запретить торговлю у вестибюлей станций метро
В Петербурге могут запретить торговлю у вестибюлей станций метро
В Пулково на девять часов задерживают рейс в Даламан
В Пулково на девять часов задерживают рейс в Даламан
"Зенит" на выезде одержал победу над "Краснодаром" (фото, видео)
"Зенит" на выезде одержал победу над "Краснодаром" (фото, видео)
Поход на матч против "Зенита" обернулся избиением для болельщика "Динамо" (фото)
Поход на матч против "Зенита" обернулся избиением для болельщика "Динамо" (фото)
Эпидемия гриппа в Петербурге начнется в декабре
Эпидемия гриппа в Петербурге начнется в декабре
Прокуратура отреагировала на видео с дорожным инцидентом, где водитель БМВ угрожал оппоненту пистолетом в Горской
Прокуратура отреагировала на видео с дорожным инцидентом, где водитель БМВ угрожал оппоненту пистолетом в Горской
"Ленинградское дерби": "Зенит" проиграл петербургскому "Динамо" и вылетел из Кубка России (видео)
"Ленинградское дерби": "Зенит" проиграл петербургскому "Динамо" и вылетел из Кубка России (видео)
Петербуржцев предостерегают от лосей в городе, которых гонит инстинкт размножения
Петербуржцев предостерегают от лосей в городе, которых гонит инстинкт размножения
^ Наверх