Обсуждение темы:

«На Гражданке водитель пырнул ножом пешехода за сделанное замечание»

Тоскливый Дятел Терпило 02.10 14:23 [ + -4 – ]

Сколько раз я писал о том, что не нужно делать замечания автомобилистам, у которых и без того перенапряжены нервы от пробок и нетактичного вождения.