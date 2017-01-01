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«Слесарь племзавода в Киришах надругался над 12-летней дочкой коллеги»

Тоскливый Дятел Терпило 02.10 14:25 [ + -1 – ]

Опять валят все на мигрантах. А как эта доярка свою дочку слесарю доверила?