В Санкт-Петербурге состоялась крупнейшая международная конференция по криптовалюте, блокчейну и майнингу в России – Blockchain Life 2017

Мероприятие получилось грандиозным не только с точки зрения качественных и полезных выступлений со сцены, но и было сформировано настоящее Blockchain комьюнити, объединившее специалистов из всех городов России, стран Европы, США и Китая.



В выставочной зоне участники могли познакомиться с новыми технологичными проектами отрасли, заказать машины для майнинга и познакомиться с владельцами ICO проектов. В рамках конференции состоялось выступление ведущих специалистов отрасли, среди которых: Анатолий Каплан (Forklog), Антон Голуб (CEO Lykke), Марина Гурьева и др.

В течение всего дня в рамках круглых столов и выступлений со сцены обсуждались следующие вопросы:

— как заработать на блокчейне и криптовалютах

— философия криптовалюты

— какие криптовалюты будут расти в 2017 году и какие упадут

— отношение государства к криптовалюте и блокчейну

— как правильно провести ICO и привлечь необходимые инвестиции

— выбор ICO для инвестирования, метрики для анализа

— как не попасться на уловки мошенников на криптовалютах

— криптовалюта как новый актив

— актуальные тренды 2017 года.



Центральной частью программы стало пленарное заседание по теме “Государство и блокчейн”, на котором свои идеи по развитию и легализации отрасли представили: Арсений Щельцин (РАКИБ), Алексей Федоров (ФИРИ), Сергей Хитров (JetMedia), Борис Акимов (Bioсoin), Иван Тихонов (Bits Media). Возглавил пленарное заседание советник президента Российской Федерации. Герман Клименко. Он призвал криптовалютное сообщество объединится и предложить готовое решение для государства по регулированию отрасли.



В завершении продуктивного и насыщенного дня гости отправились на официальную AfterParty, где для них уже были подготовлены вкуснейшие угощения, элитный алкоголь и зажигательная шоу-программа.



Специальным гостем AfterParty стал солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов, исполнивший вживую лучшие хиты легендарной группы.



Генеральный спонсор конференции — криптовалютная биржа Yobit.net

Генеральный спонсор AfterParty — Advendor.net

Платиновые спонсоры — Advendor.net, cryptolife.club, bitclave.net



До встречи на Blockchain Life 2018!