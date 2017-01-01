Разбойник, угрожавший сотрудницам микрофинансовых организаций гранатой и ножом, три года проведет в колонии

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«Разбойник, угрожавший сотрудницам микрофинансовых организаций гранатой и ножом, три года проведет в колонии»

dexter 29.09 15:01 [ + 4 – ]

Грабитель грабителей ограбил.

На зоне, не иначе, как Робин Гудом кликать будут )

Неzнайка. 29.09 15:42 [ + 8 – ]

Западло работать в конторках когда заведомо знаешь что они крадут деньги у тех кто хочет взять взаймы из за маленького дохода...

арнольд питерский 29.09 16:15 [ + 2 – ]

Грабь награбленное

Тоскливый Дятел Терпило 29.09 16:33 [ + -1 – ]

Предлагаю 3 года строго режима в связи с высокой социальной опасностью данного правонарушения. Микрофинансовые организации ведут тяжелую, непримиримую борьбу с нарушителями финансовой дисциплины, субъектами, которые не умеют и не желают жить по средствам.

монк-аль-ахри 29.09 16:43 [ + 3 – ]

за микрофинансовую мужику надо медаль давать, а не срок.

Hеzнайка. 29.09 21:57 [ + 1 – ]

Засадить упыря лет на 10