«Разбойник, угрожавший сотрудницам микрофинансовых организаций гранатой и ножом, три года проведет в колонии»

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Общество
Грабитель грабителей ограбил.
На зоне, не иначе, как Робин Гудом кликать будут )
Западло работать в конторках когда заведомо знаешь что они крадут деньги у тех кто хочет взять взаймы из за маленького дохода...
Предлагаю 3 года строго режима в связи с высокой социальной опасностью данного правонарушения. Микрофинансовые организации ведут тяжелую, непримиримую борьбу с нарушителями финансовой дисциплины, субъектами, которые не умеют и не желают жить по средствам.
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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