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В Петербурге депутаты хотят запретить продажу спиртного в жилых домах

13:55, 29 сентября
Тэги: алкоголь, торговля, закон, закс
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Тэги: алкоголь, торговля, закон, закс
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Общество
Обсуждение темы:
«В Петербурге депутаты хотят запретить продажу спиртного в жилых домах »
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dexter 29.09 14:36 [ + 4 ]

Гораздо эфективней было-бы попытаться улучшить жизнь населения, тогда и пьющих, от безнадёги, было бы меньше..

Тоскливый Дятел Терпило 29.09 15:27 [ + 2 ]

Предлагаю вообще запретить магазины в радиусе 1 км от парадных, за исключением фирменных сетевиков, у которых всегда все в порядке.

Неzнайка. 29.09 15:45 [ + 4 ]

Эти чинушу, эта вонючая свора г..вна (Д.Нагиев) что бы они не запретили- чурки ВСЕГДА будут торговать ночью алкашкой, до тех пор пока этих чинушь не уничтожат как класс...

арнольд питерский 29.09 16:19 [ + 0 ]

Алкогольная мафия хорошо отстегивает власти, запрета никогда не будет.

НЕСТОР 29.09 17:57 [ + 2 ]

Пока в торговле мигранты из Средней Азии, порядка в продаже алкоголя не будет. Будут продавать около школ,яслей,детсадов.и т.д.

Всего комментариев - 5

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