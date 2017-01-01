В Петербурге депутаты хотят запретить продажу спиртного в жилых домах

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«В Петербурге депутаты хотят запретить продажу спиртного в жилых домах »

dexter 29.09 14:36 [ + 4 – ]

Гораздо эфективней было-бы попытаться улучшить жизнь населения, тогда и пьющих, от безнадёги, было бы меньше..

Тоскливый Дятел Терпило 29.09 15:27 [ + 2 – ]

Предлагаю вообще запретить магазины в радиусе 1 км от парадных, за исключением фирменных сетевиков, у которых всегда все в порядке.

Неzнайка. 29.09 15:45 [ + 4 – ]

Эти чинушу, эта вонючая свора г..вна (Д.Нагиев) что бы они не запретили- чурки ВСЕГДА будут торговать ночью алкашкой, до тех пор пока этих чинушь не уничтожат как класс...

арнольд питерский 29.09 16:19 [ + 0 – ]

Алкогольная мафия хорошо отстегивает власти, запрета никогда не будет.