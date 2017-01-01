Георгий Полтавченко попал в список губернаторов, которым может грозить отставка
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Общество
Мне нравится эта новость, но после Матвиенко всё хуже и хуже "правители", кто следующий, да, боюсь, что след. будет ещё хуже предыдущего, хотя, вроде - хуже-то - некуда!!!
Это будет трагедия для города. Надеюсь, что Президент этого не допустит. Альтернативы на ближайшие 10 лет просто нет.
Основной принцип Жоржа Бакинского - как бы что делать, чтоб ничего не делать. Блистательно просрав операцию по освобождению авиалайнера от террористов под Выборгом, Жорж решил вообще ничего не делать. Так и настойчиво храпит в свои усы на любой должности.
Тоскливый Дятел Терпило
ты угораешь?
Или у тебя обостренное чувство справедливости , граничащее с дебилизмом?
Полтава наверное почувствовал , что стул качается, и по быстрому ремонт дорог затеял во всем городе. Заработать на старость, вдруг не случится больше))Что бы воспоминания о нем крепко засело в головах горожан.
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18:03, 26 сентября
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в «Георгий Полтавченко попал в список губернаторов, которым может грозить отставка»
в «Георгий Полтавченко попал в список губернаторов, которым может грозить отставка»