Георгий Полтавченко попал в список губернаторов, которым может грозить отставка

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«Георгий Полтавченко попал в список губернаторов, которым может грозить отставка»

dexter 29.09 14:34 [ + 10 – ]

Приятная новость. Вопрос : не заменят ли на ещё более неадекватного?



Ирина Конева 29.09 15:23 [ + 10 – ]

Мне нравится эта новость, но после Матвиенко всё хуже и хуже "правители", кто следующий, да, боюсь, что след. будет ещё хуже предыдущего, хотя, вроде - хуже-то - некуда!!!





Тоскливый Дятел Терпило 29.09 15:24 [ + -7 – ]

Это будет трагедия для города. Надеюсь, что Президент этого не допустит. Альтернативы на ближайшие 10 лет просто нет.

Неzнайка. 29.09 15:48 [ + 7 – ]

Баба с возу- кобыле легче...

арнольд питерский 29.09 16:14 [ + 6 – ]

Давно пора убрать это говно усатое

монк-аль-ахри 29.09 16:39 [ + 5 – ]

Основной принцип Жоржа Бакинского - как бы что делать, чтоб ничего не делать. Блистательно просрав операцию по освобождению авиалайнера от террористов под Выборгом, Жорж решил вообще ничего не делать. Так и настойчиво храпит в свои усы на любой должности.

Фрекен Бок 29.09 17:17 [ + 4 – ]

Тоскливый Дятел Терпило

ты угораешь?

Или у тебя обостренное чувство справедливости , граничащее с дебилизмом?



Фрекен Бок 29.09 17:23 [ + 4 – ]

Полтава наверное почувствовал , что стул качается, и по быстрому ремонт дорог затеял во всем городе. Заработать на старость, вдруг не случится больше))Что бы воспоминания о нем крепко засело в головах горожан.



НЕСТОР 29.09 17:54 [ + 3 – ]

дятел незаменимых людей нет, а такого дерьма навалом.

Hеzнайка. 29.09 18:09 [ + -4 – ]

А я за Полтавченко собрался голосовать

2405 29.09 19:00 [ + 4 – ]

Давно пора.

робин 29.09 21:51 [ + 0 – ]

наконец то!!!

Hеzнайка. 29.09 22:01 [ + 0 – ]

Я ПРОТИВ

махоня 30.09 01:36 [ + 0 – ]

а почему только отставка?