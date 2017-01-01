«Смольный: Мы Навальному ничего не предлагали и не собираемся»

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Общество
Правильная позиция. Хватит митинговать. Пусть избирается в Думу и там выступает.
С каких это пор оппозиция должна что-то согласовывать? Если ты борешься за власть - ты её просто берёшь. Вопреки хрустальным погонам подонков из, прости Господи, Росгвардии.
Другие страны живут веками без революций и прочих коллапсов. Умножают своё благосостояние из поколения в поколение. Власть меняется регулярно. Существует двух трёх партийная система. И только у нас власть узурпируется, оппозиция придуманная властью, а в результате опять революция бунт и последующая разруха.
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18:03, 26 сентября
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