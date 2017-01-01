Смольный: Мы Навальному ничего не предлагали и не собираемся

Обсуждение темы:

«Смольный: Мы Навальному ничего не предлагали и не собираемся»

Тоскливый Дятел Терпило 29.09 12:50 [ + -3 – ]

Правильная позиция. Хватит митинговать. Пусть избирается в Думу и там выступает.

монк-аль-ахри 29.09 13:13 [ + 4 – ]

С каких это пор оппозиция должна что-то согласовывать? Если ты борешься за власть - ты её просто берёшь. Вопреки хрустальным погонам подонков из, прости Господи, Росгвардии.

арнольд питерский 29.09 13:21 [ + 3 – ]

Ленин ничего не согласовывал.

Роберт 29.09 17:55 [ + 3 – ]

Другие страны живут веками без революций и прочих коллапсов. Умножают своё благосостояние из поколения в поколение. Власть меняется регулярно. Существует двух трёх партийная система. И только у нас власть узурпируется, оппозиция придуманная властью, а в результате опять революция бунт и последующая разруха.