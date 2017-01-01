Полиция три года искала мошенника, укравшего у петербуржцев 26,5 млн рублей, а когда нашла, отпустила под подписку о невыезде

Злоумышленник был задержан в Москве.

Злоумышленник был задержан в Москве.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», оперативники взяли 31-летнего мужчину в Москве в рамках расследования уголовного дела, возбужденного еще в октябре 2014 года по статье «мошенничество в особо крупном размере».



По версии следствия, подозреваемый 3 октября 2014 года пришел с поддельной доверенностью в депозитарий на Невском проспекте и получил из ячейки двух петербуржцев, брата и сестры, их накопления: 26,5 миллиона рублей. По данному факту полицейским следствием Центрального района было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.



Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Сотрудники полиции продолжают дополнительные оперативно-разыскные мероприятия, так как предполагают, что мошенник не ограничился в своей деятельности только одним эпизодом.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, который подозревается в крупном мошенничестве. Три года назад в Северной столице злоумышленник украл у двух петербуржцев порядка 26,5 млн рублей.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», оперативники взяли 31-летнего мужчину в Москве в рамках расследования уголовного дела, возбужденного еще в октябре 2014 года по статье «мошенничество в особо крупном размере».По версии следствия, подозреваемый 3 октября 2014 года пришел с поддельной доверенностью в депозитарий на Невском проспекте и получил из ячейки двух петербуржцев, брата и сестры, их накопления: 26,5 миллиона рублей. По данному факту полицейским следствием Центрального района было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Сотрудники полиции продолжают дополнительные оперативно-разыскные мероприятия, так как предполагают, что мошенник не ограничился в своей деятельности только одним эпизодом.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге дали 6 лет строгого режима мошеннику, обманывавшему стариков.







Обсуждение темы: «Полиция три года искала мошенника, укравшего у петербуржцев 26,5 млн рублей, а когда нашла, отпустила под подписку о невыезде» Тоскливый Дятел Терпило 29.09 12:51 [ + 9 – ]

Если бы украл 265 млн., с почетом бы проводили домой. арнольд питерский 29.09 13:05 [ + 2 – ]

Когда там сядет Сердюков?! монк-аль-ахри 29.09 13:15 [ + 3 – ]

поделился с полицаями... Hеzнайка. 29.09 18:11 [ + 0 – ]

видимо поняли что он не виноват

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