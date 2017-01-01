На областной трассе в ДТП с участием Suzuki и "Лады" пострадали три человека

Иномарка вылетела на встречку.

Иномарка вылетела на встречку.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла днем 28 сентября на дороге Рощино - Сосново. Водитель Suzuki Grand Vitara по неизвестной пока причине выехал на встречную полосу и врезался в LADA Largus.



В результате столкновения пострадали три человека, ехавшие в "Ладе". 69-летний водитель получил легкие травмы, его пассажиры, две женщины, - средние и тяжелые ранения. По факту проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне днем в Выборгском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием двух легковушек, в результате которого пострадали три человека.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла днем 28 сентября на дороге Рощино - Сосново. Водитель Suzuki Grand Vitara по неизвестной пока причине выехал на встречную полосу и врезался в LADA Largus.В результате столкновения пострадали три человека, ехавшие в "Ладе". 69-летний водитель получил легкие травмы, его пассажиры, две женщины, - средние и тяжелые ранения. По факту проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что в массовом ДТП с пожаром на КАД пострадали пожилые супруги.





