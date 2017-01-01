Под Петербургом разнорабочий детского лагеря надругался над 7-летней девочкой

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Обсуждение темы:

«Под Петербургом разнорабочий детского лагеря надругался над 7-летней девочкой»

Неzнайка. 29.09 10:42 [ + 14 – ]

Кто у нас в основном разнорабочие....объяснять не нужно...

Тоскливый Дятел Терпило 29.09 10:51 [ + 1 – ]

Непонятно, детский сад или лагерь? Где воспитатели были? Разнорабочий, какая национальность?

Неzнайка. 29.09 11:42 [ + 8 – ]

Разнорабочий, какая национальность? в точку дятел в точку...

НЕСТОР 29.09 11:59 [ + 9 – ]

Разнорабочий уроженец Средней Азии.

арнольд питерский 29.09 12:58 [ + 5 – ]

Уже бесят эти носатые разнорабочие по всему городу.