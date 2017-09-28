В Пулково женщина с ребенком упали с прогнувшегося трапа при выходе из самолета (фото, видео)
09:27, 29 сентября
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Общество
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«В Пулково женщина с ребенком упали с прогнувшегося трапа при выходе из самолета (фото, видео)»
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Кто у нас в основном разнорабочие....объяснять не нужно... в «Под Петербургом разнорабочий детского лагеря надругался над 7-летней девочкой»
Мне нравится эта новость, но после Матвиенко всё хуже и хуже "правители", кто следующий, да, боюсь, что след. будет ещё хуже предыдущего, хотя, вроде - хуже-то - некуда!!!
в «Георгий Полтавченко попал в список губернаторов, которым может грозить отставка»
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Приятная новость. Вопрос : не заменят ли на ещё более неадекватного?
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