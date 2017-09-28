В Пулково женщина с ребенком упали с прогнувшегося трапа при выходе из самолета (фото, видео)

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Обсуждение темы:

«В Пулково женщина с ребенком упали с прогнувшегося трапа при выходе из самолета (фото, видео)»

Hиф-Hиф 29.09 10:05 [ + 4 – ]

даже трап железный прогнил насквозь

НЕСТОР 29.09 12:01 [ + 6 – ]

Всё в этой стране прогнило.