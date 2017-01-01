Алексей Навальный сообщил о согласованном митинге на Марсовом поле в Петербурге

Администрация СПБ не вынесла отказа на нашу заявку. По закону получается митинг-встреча 7 окт в 18-00 на Марсовом поле согласован.

Поскольку ответа от администрации сторонники оппозиционера так и не получили, то сочли молчание согласием.

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Обсуждение темы:

«Алексей Навальный сообщил о согласованном митинге на Марсовом поле в Петербурге»

Тоскливый Дятел Терпило 29.09 10:02 [ + -6 – ]

Сомнительная инициатива, смахивающая на провокацию попа Гапона. Предлагаю дождаться официального решения властей по данному вопросу. Несанкционированные митинги нам не нужны.

НЕСТОР 29.09 12:00 [ + 3 – ]

дятел тебя забыли спросить .

арнольд питерский 29.09 12:55 [ + -2 – ]

Что Насральный, что Пукин ни.уя не изменится.