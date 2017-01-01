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«Легковушка сбила девушку на мотоцикле на юго-западе Петербурга (фото, видео)»

Чего бежать то??? Что случилось, то обратно не вернуть. Мужик шел к бабе как на эшафот. Много наверно в мозгу у него провернулось и мысль одна, лишь бы эта сука жива была.