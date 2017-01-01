Жительница Кингисеппа выдумала изнасилование и сама попала под статью

С заявлением гражданка пришла в местные следственные органы в середине сентября.

С заявлением гражданка пришла в местные следственные органы в середине сентября. ГСУ СК по Ленобласти.



17 сентября 2017 года женщина, находясь в помещении Кингисеппского межрайонного следственного отдела, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, осознавая, что сообщает не соответствующие действительности сведения о совершении тяжкого преступления, с целью введения правоохранительные органы в заблуждение, сообщила о совершении в отношении нее неизвестным мужчиной покушения на изнасилование.



Благодаря грамотно и своевременно проведенным следственным действиям, следователем установлена ложность показаний женщины, которая подтверждается видеозаписью, изъятой с места происшествия, указанной женщиной.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



Напомним, осенью прошлого года В городе Кингисеппе возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос), сообщили в17 сентября 2017 года женщина, находясь в помещении Кингисеппского межрайонного следственного отдела, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, осознавая, что сообщает не соответствующие действительности сведения о совершении тяжкого преступления, с целью введения правоохранительные органы в заблуждение, сообщила о совершении в отношении нее неизвестным мужчиной покушения на изнасилование.Благодаря грамотно и своевременно проведенным следственным действиям, следователем установлена ложность показаний женщины, которая подтверждается видеозаписью, изъятой с места происшествия, указанной женщиной.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Напомним, осенью прошлого года в Ленобласти девушка выдумала историю об изнасиловании, чтобы вызвать жалость у родственников.







Обсуждение темы: «Жительница Кингисеппа выдумала изнасилование и сама попала под статью» Явар Тиррей 28.09 23:02 [ + 1 – ]

Запугали или подкупили?????

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