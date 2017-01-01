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«Немолодой мужчина погиб под колесами "Аллегро" на Удельной (фото)»

Для кого подземный переход построили?? Нет, им все бегом, проскочить, прошмыгнуть, пешики там вообще под колеса бросаются...озверел народец...