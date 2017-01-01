В массовом ДТП с пожаром на КАД пострадали пожилые супруги (фото, видео)

Сегодня днем на Кольцевой автодороге произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали пожилые супруги.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 28 сентября около 11.00 на 91-м километре внешнего кольца КАД. Водитель Subaru Forester врезался в ВАЗ-2107. После этого столкновения еще одним участником аварии стал Peugeot. От удара одна из легковушек загорелась.В результате ДТП травмы средней степени тяжести получил водитель «семерки», также ранена его пассажирка, 61-летняя женщина. По факту проводится проверка.Ранее очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" сообщали, что в ДТП приняли участие 9 автомобилей, однако эти данные не подтвердились. По всей видимости, свидетели происшествия приняли за участников тех, кто остановился помочь.Из-за аварии на внешнем кольце скопилась большая пробка. По данным «Яндекс.Пробок», длина затора уже превысила шесть километров. Ситуацию осложняли зеваки, из-за которых поток тормозил не только на внешнем, но и на внутреннем кольце.