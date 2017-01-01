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«Депутат ЗакСа предложил создать пернатые отряды из соколов для защиты стадиона на Крестовском от бакланов»

Чё то мне подсказывает и на бакланах вернее соколах хотят карманы на бить.Скорее всего соколов"из азии на крышу загонят и те будут работать пугалами или разгонять палками с тряпкой.Так оно и будет.