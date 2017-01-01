Мужчина 8 лет проведет в колонии строгого режима за то, что 8 раз пырнул ножом своего знакомого

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Обсуждение темы:

«Мужчина 8 лет проведет в колонии строгого режима за то, что 8 раз пырнул ножом своего знакомого»

Wolf6 28.09 20:10 [ + 2 – ]

А вот ударил бы 5 раз - посадили бы на 5))