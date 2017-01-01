Очевидцы: на КАД за рулем легковушки ехал ребенок со скоростью 140 км/ч, периодически виляя из стороны в сторону (фото)

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«Очевидцы: на КАД за рулем легковушки ехал ребенок со скоростью 140 км/ч, периодически виляя из стороны в сторону (фото)»