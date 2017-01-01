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Нелегала с патронами в губке для обуви поймали на Кушелевке

13:14, 28 сентября
Тэги: боеприпасы, оружие, мигранты, железная дорога, задержания
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Тэги: боеприпасы, оружие, мигранты, железная дорога, задержания
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Общество
Обсуждение темы:
«Нелегала с патронами в губке для обуви поймали на Кушелевке»
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Тоскливый Дятел Терпило 28.09 15:08 [ + -2 ]

Гражданин из какой страны?

НЕСТОР 28.09 18:55 [ + 5 ]

дятел страна Средняя Азия.

робин 28.09 20:03 [ + 2 ]

обезьяна с гранатой!!

Иванов1 29.09 03:33 [ + 0 ]

Притопить мразь в канализации по-тихому. Приехала сюда мразь к нам точно с плохим делом, поэтому жалеть нельзя.

Всего комментариев - 4

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