Нелегала с патронами в губке для обуви поймали на Кушелевке

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Обсуждение темы:

«Нелегала с патронами в губке для обуви поймали на Кушелевке»

Тоскливый Дятел Терпило 28.09 15:08 [ + -2 – ]

Гражданин из какой страны?

НЕСТОР 28.09 18:55 [ + 5 – ]

дятел страна Средняя Азия.

робин 28.09 20:03 [ + 2 – ]

обезьяна с гранатой!!