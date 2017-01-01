Виталий Милонов призвал правительство временно перестать финансировать культуру
13:11, 28 сентября
Тэги: виталий милонов, кино, театр, правительство рф
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Общество
Обсуждение темы:
«Виталий Милонов призвал правительство временно перестать финансировать культуру»
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Тоскливый Дятел Терпило 28.09 15:12 [ + -2 – ]
Виталий Валентинович прав. Культуры в нашей стране, ее якобы финансирование вообще никому не нужно. Необходимо создать Национальный Комитет, во главе которого вижу В.В. Милонова, который выдавал бы гранды победителям на лучший фильм, постановку иное мероприятие. Готов участвовать в разработке адресной программы.
Всего комментариев - 2
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5 рублей от силы, больше метро стоить не должно. Люди в метро умирают от духоты, туалетов нет, wifi нах,й там не нужен, вагоны ломаются, террористы проходят и за это 51 платить?! Слюняева и Полтоса на кол!!! в «Смольный оценил себестоимость поездки в метро в 51 рубль»
А по сути это уже начинает зашкаливать, доколе эта мразь будет убивать наших детей, матерей??? Я надеюсь сын несчастной найдет способ что бы эта гнида удавилась в камере... в «В Ленобласти предъявили обвинение мигранту, у которого в багажнике машины нашли труп женщины (видео)»
после жалоб прохожих.
это были тоже россияне понимаешь или толерасты. в «Петербурженку отдадут под суд за вывешенный на балконе расистский плакат»
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