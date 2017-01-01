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«Виталий Милонов призвал правительство временно перестать финансировать культуру»

Тоскливый Дятел Терпило 28.09 15:12 [ + -2 – ]

Виталий Валентинович прав. Культуры в нашей стране, ее якобы финансирование вообще никому не нужно. Необходимо создать Национальный Комитет, во главе которого вижу В.В. Милонова, который выдавал бы гранды победителям на лучший фильм, постановку иное мероприятие. Готов участвовать в разработке адресной программы.