Пенсионерка сломала руку при падении в троллейбусе на севере города

Падение 69-летней петербурженки произошло во время резкого торможения.

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Пенсионерка сломала руку при падении в троллейбусе на севере города»