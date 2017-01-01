Петербурженку отдадут под суд за вывешенный на балконе расистский плакат
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Общество
Это вопиющий акт расовой дискриминации и сегрегации. Мы должны придерживаться политики открытых дверей и проявлять лояльность и терпимость к нашим братьям.
Представители кавказа и азиаты не вывешивают плакаты- они без плакатов убивают местное население.
Замена населения России идёт бешенными темпами, для этого в страну ввозятся жители средней Азии, притом в продуктивном возрасте для активного размножения, что и происходит. Что бы лет через пятнадцать на улицах не было слышно русской речи и никто бы не упрекнул наследников нуворишей, внезапно разбогатевших на Гайдаровской приватизации в незаконно полученных богатствах.
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18:03, 26 сентября
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это были тоже россияне понимаешь или толерасты. в «Петербурженку отдадут под суд за вывешенный на балконе расистский плакат»