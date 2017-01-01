Петербурженку отдадут под суд за вывешенный на балконе расистский плакат

Постер размером два на полметра призывал к убийству.

Обсуждение темы:

«Петербурженку отдадут под суд за вывешенный на балконе расистский плакат»

Тоскливый Дятел Терпило 28.09 12:25 [ + -10 – ]

Это вопиющий акт расовой дискриминации и сегрегации. Мы должны придерживаться политики открытых дверей и проявлять лояльность и терпимость к нашим братьям.

НЕСТОР 28.09 12:57 [ + 20 – ]

Представители кавказа и азиаты не вывешивают плакаты- они без плакатов убивают местное население.

НС 28.09 18:56 [ + 6 – ]

после жалоб прохожих.

это были тоже россияне понимаешь или толерасты.

робин 28.09 20:11 [ + 4 – ]

жаль не знаю адреса, мы бы помогли храброй женщине всем городом!!!

Роберт 28.09 22:10 [ + 2 – ]

Замена населения России идёт бешенными темпами, для этого в страну ввозятся жители средней Азии, притом в продуктивном возрасте для активного размножения, что и происходит. Что бы лет через пятнадцать на улицах не было слышно русской речи и никто бы не упрекнул наследников нуворишей, внезапно разбогатевших на Гайдаровской приватизации в незаконно полученных богатствах.