Два застолья в коммунальной квартире на Петроградке закончились массовой дракой и поножовщиной
11:39, 28 сентября
Тэги: конфликт, драка, травмы, пострадавшие, ранения, задержания, петроградка
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- "Зенит" уверенно обыграл "Реал Сосьедад" в Лиге Европы: 3-1 (видео)
- Мужчина 8 лет проведет в колонии строгого режима за то, что 8 раз пырнул ножом своего знакомого
- Открытие в лечении варикоза
- В Петербурге будут судить банду аферистов, которые под видом соцработников, обворовывали престарелых женщин
- Станцию метро "Крестовский остров" закрыли на вход ради футбольных фанатов
- Легковушка сбила девушку на мотоцикле на юго-западе Петербурга (фото, видео)
- Станцию метро "Площадь Ленина" закрывали из-за бесхозной сумки
- Жительница Кингисеппа выдумала изнасилование и сама попала под статью
- На проспекте Испытателей с рельсов сошел трамвай (фото)
- В Ленобласти задержали ранее судимого 20-летнего парня, угнавшего у жительницы Приморска "Жигули"
- В Петербурге организатору наркопритона дали почти полтора года "строгача"
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Обсуждение темы:
«Два застолья в коммунальной квартире на Петроградке закончились массовой дракой и поножовщиной»
Новые в начале | Новые в конце
Тоскливый Дятел Терпило 28.09 11:45 [ + -2 – ]
Коммуналки это позорный бич нашего общества. Приспосабливаясь к этим нечеловеческим условиям, следует составлять график застолий, чтобы избежать пересечений.
Всего комментариев - 3
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
19 сентября
Жительница Ленобласти заявила в полицию, что два года назад после ДТП в Петербурге "потеряла" свой "Форд"
В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками
В Петербурге задержана владелица карликового пинчера, ударившая ногой трехлетнего ребенка на детской площадке. Подробности
В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками (20/+0)
СМИ: Петербургскую полицию попросили не оформлять протоколы на протестовавших мусульман по "митинговой" статье (14/+0)
22:10, 28 сентября "Зенит" уверенно обыграл "Реал Сосьедад" в Лиге Европы: 3-1 (видео) (0/+0)
14:18, 28 сентября В Петербурге до конца недели сохранится сухая и относительно теплая погода (0/+0)
13:45, 28 сентября Очевидцы: на КАД за рулем легковушки ехал ребенок со скоростью 140 км/ч, периодически виляя из стороны в сторону (фото) (2/+2)
09:56, 28 сентября Смольный оценил себестоимость поездки в метро в 51 рубль (6/+6)
09:33, 28 сентября В Ленобласти предъявили обвинение мигранту, у которого в багажнике машины нашли труп женщины (видео) (5/+5)
Подписка
на новости
на новости
Представители кавказа и азиаты не вывешивают плакаты- они без плакатов убивают местное население. в «Петербурженку отдадут под суд за вывешенный на балконе расистский плакат»
5 рублей от силы, больше метро стоить не должно. Люди в метро умирают от духоты, туалетов нет, wifi нах,й там не нужен, вагоны ломаются, террористы проходят и за это 51 платить?! Слюняева и Полтоса на кол!!! в «Смольный оценил себестоимость поездки в метро в 51 рубль»
А по сути это уже начинает зашкаливать, доколе эта мразь будет убивать наших детей, матерей??? Я надеюсь сын несчастной найдет способ что бы эта гнида удавилась в камере... в «В Ленобласти предъявили обвинение мигранту, у которого в багажнике машины нашли труп женщины (видео)»
после жалоб прохожих.
это были тоже россияне понимаешь или толерасты. в «Петербурженку отдадут под суд за вывешенный на балконе расистский плакат»
это были тоже россияне понимаешь или толерасты. в «Петербурженку отдадут под суд за вывешенный на балконе расистский плакат»
5
5