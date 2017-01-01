Два застолья в коммунальной квартире на Петроградке закончились массовой дракой и поножовщиной

Троих мужчин госпитализировали с ранениями, двоих доставили в полицию.

Троих мужчин госпитализировали с ранениями, двоих доставили в полицию.



Как сообщает «Фонтанка.ру», инцидент произошел накануне поздно вечером в квартире одного из домов по Сытнинской улице. К 23.20 там завязалась массовая драка между двумя компаниями, которые решили одновременно устроить застолье.



К приезду полиции скорая уже паковала по каретам троих пациентов: 33-летнего петербуржца с ножевым ранением в правую ногу повезли в Покровскую, его пока неизвестный товарищ поехал туда же, а 42-летний раненный в живот был доставлен в ВМедА. Еще двоих мужчин, которых заподозрили в нанесении этих ран, увезли в ближайший отдел полиции.



По предварительной информации, массовая драка произошла в коммуналке, где жители сразу двух комнат решили устроить застолья. В результате между ними возник конфликт, который вылился в массовую драку с поножовщиной. По факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Две компании не поделили коммунальную квартиру в Петроградском районе Петербурга. Результатом неудачных посиделок стали трое госпитализированных и двое задержанных.Как сообщает «Фонтанка.ру», инцидент произошел накануне поздно вечером в квартире одного из домов по Сытнинской улице. К 23.20 там завязалась массовая драка между двумя компаниями, которые решили одновременно устроить застолье.К приезду полиции скорая уже паковала по каретам троих пациентов: 33-летнего петербуржца с ножевым ранением в правую ногу повезли в Покровскую, его пока неизвестный товарищ поехал туда же, а 42-летний раненный в живот был доставлен в ВМедА. Еще двоих мужчин, которых заподозрили в нанесении этих ран, увезли в ближайший отдел полиции.По предварительной информации, массовая драка произошла в коммуналке, где жители сразу двух комнат решили устроить застолья. В результате между ними возник конфликт, который вылился в массовую драку с поножовщиной. По факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, ранее мы писали о том, что в сквере на проспекте Испытателей седовласый мужчина порезал пьяных подростков.







Обсуждение темы: «Два застолья в коммунальной квартире на Петроградке закончились массовой дракой и поножовщиной» Тоскливый Дятел Терпило 28.09 11:45 [ + -2 – ]

Коммуналки это позорный бич нашего общества. Приспосабливаясь к этим нечеловеческим условиям, следует составлять график застолий, чтобы избежать пересечений. НЕСТОР 28.09 11:57 [ + 2 – ]

дятел тебя забыли спросить . Иванов1 29.09 03:37 [ + 0 – ]

Впаяют сроки не маленькие. Легко могут одному 7, другому 9 впаять.

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